banner1005
PYD'li terörist İzmir'de yakalandı
PYD'li terörist İzmir'de yakalandı
Küba'dan flaş Venezuela açıklaması
Küba'dan flaş Venezuela açıklaması
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika İstanbul seçim sonuçları haberleri... CHP'den ilk açıklama ve AK Parti ile MHP'ye tepki

CHP'li eski milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul seçim sonuçları ile ilgili alınan karara dair açıklama yaptı, AK Parti ve MHP'ye tepki gösterdi. Yarkadaş, "AKP ve MHP, ateşle oynuyor... 'İstanbul takıntısı' Türkiye'yi seçim yapılamaz, yapılsa bile sonuçlanamaz bir noktaya, dolayısıyla felakete sürüklüyor. Bir ülke seçim yapamaz / yapılamaz hale geliyorsa, hukuktan ve demokrasiden söz etmek artık imkansızlaşır. Bu kötülükten vazgeçin" ifadelerini kullandı. İstanbul'da Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yapılan suç duyuruları kapsamında 32 ayrı soruşturma başlatılıp, 100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Son dakika İstanbul seçim sonuçları haberleri... CHP'den ilk açıklama ve AK Parti ile MHP'ye tepki

CHP'li eski milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul seçim sonuçları açıklaması yaptı, AK Parti ve MHP'ye tepki gösterdi.

Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"AKP ve MHP, ateşle oynuyor... 

'İstanbul takıntısı' Türkiye'yi seçim yapılamaz, yapılsa bile sonuçlanamaz bir noktaya, dolayısıyla felakete sürüklüyor. 

Bir ülke seçim yapamaz / yapılamaz hale geliyorsa, hukuktan ve demokrasiden söz etmek artık imkansızlaşır. 

Bu kötülükten vazgeçin"

İSTANBUL KARARI NEYDİ

İstanbul'da Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yapılan suç duyuruları kapsamında 32 ayrı soruşturma başlatılıp, 100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #barış yarkadaş #ak parti #mhp #istanbul #seçim sonuçları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.