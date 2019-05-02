CHP'li eski milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul seçim sonuçları ile ilgili alınan karara dair açıklama yaptı, AK Parti ve MHP'ye tepki gösterdi. Yarkadaş, "AKP ve MHP, ateşle oynuyor... 'İstanbul takıntısı' Türkiye'yi seçim yapılamaz, yapılsa bile sonuçlanamaz bir noktaya, dolayısıyla felakete sürüklüyor. Bir ülke seçim yapamaz / yapılamaz hale geliyorsa, hukuktan ve demokrasiden söz etmek artık imkansızlaşır. Bu kötülükten vazgeçin" ifadelerini kullandı. İstanbul'da Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yapılan suç duyuruları kapsamında 32 ayrı soruşturma başlatılıp, 100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı

CHP'li eski milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul seçim sonuçları açıklaması yaptı, AK Parti ve MHP'ye tepki gösterdi.



Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:



"AKP ve MHP, ateşle oynuyor...



'İstanbul takıntısı' Türkiye'yi seçim yapılamaz, yapılsa bile sonuçlanamaz bir noktaya, dolayısıyla felakete sürüklüyor.



Bir ülke seçim yapamaz / yapılamaz hale geliyorsa, hukuktan ve demokrasiden söz etmek artık imkansızlaşır.



Bu kötülükten vazgeçin"



İSTANBUL KARARI NEYDİ



İstanbul'da Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yapılan suç duyuruları kapsamında 32 ayrı soruşturma başlatılıp, 100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.



ulusal.com.tr