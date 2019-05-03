İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çamlıca Camii açılışı için davet almadığını söyleyerek "Önemli bir açılış. Davet alsaydım programımı ona göre düzenlerdim fakat davet almadım" dedi. İmamoğlu, İstanbul yerel seçim sonuçları kapsamında 3 ilçede sandık başkanlarının ifadeye çağrılması konusunda da "Ağır bir yükleri var. Şu an yapılan şey kendilerini sorgulamak gibi oluyor. Hukuki süreç devam ediyor. Çok tedbirli, temkinli izliyoruz" ifadelerini kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da gazetecilerin sorularını cevapladı.



"DAVET ALMADIM"



Çamlıca Camii açılışı için davet almadığını söyleyen İmamoğlu, "Önemli bir açılış. Davet alsaydım programımı ona göre düzenlerdim fakat davet almadım. Biz de Ankara'dayız, burada Hacı Bayram-ı Veli'ye gider milletimiz için dua ederiz." dedi.



"KENDİLERİNİ SORGULUYORLAR"



İstanbul yerel seçim sonuçları kapsamında 3 ilçede sandık başkanlarının ifadeye çağrılması konusunda da açıklama yapan İmamoğlu, "Ağır bir yükleri var. Şu an yapılan şey kendilerini sorgulamak gibi oluyor. Hukuki süreç devam ediyor. Çok tedbirli, temkinli izliyoruz. Umuyorum Türkiye'nin geleceğine aydınlık bir şekilde bakabildiği, 'evet bu ülkede seçimler yapılıyor, kazanan koltuğuna oturuyor' hissinin sağlamlaştığı bir karar vereceklerdir." şeklinde konuştu.



ulusal.com.tr