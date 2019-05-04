Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek Seçim Kurulu'nun Sayın Başkanı kendilerine yapılan tehdit karşısında şu ana kadar niçin acaba bir yazılı açıklama yapmak suretiyle, 'Siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz?' demiyor? Bakın biz Ankara'da itiraz yapmadık. İstanbul'da hileler ve yolsuzluklar var. Burası ilçe değil, belde değil. Bugüne kadar hiç konuşmadım ama artık yetti. Burada bir yolsuzluk var. Ortada bir şaibe var, bunu kaldırmak hem YSK'yı aklayacaktır hem milletimizin gönlünü ferahlatacaktır" dedi. Erdoğan, ilk kez "Vatandaşım bana şunu söylüyor; Başkanım, bu seçim yenilenmeli" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Cumhur İttifakı üzerinde spekülesyona girmek isteyenlere sesleniyorum: Boşuna uğraşmayın. Siz bizim ittifakımızı bozamayacaksınız. Başta Sayın Bahçeli olmak üzere el ele şu ana kadar nasıl geldiysek aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bakırköy'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 25. Olağan Genel Kurulu ve Genel Merkez Binası Açılış Törenine katıldı.



Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"AK Parti iktidarlarının yönetimindeki son 17 yılda, ülkemiz yakın tarihimizin en büyük atılımlarına şahit oldu.



Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması konusunda MÜSİAD'ın çalışmalarını daha da yaygınlaştırmasına ve etkinleştirmesine ihtiyacımız vardır.



Biz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımadık, tanımayacağız.



Bütün çabamız milletin oyunun kıymetini millete iadedir. Usulsüzlüklerle, hukuksuzluklarla bir 31 Mart'ı kurban etmek istemiyoruz.



Vatandaşım bana şunu söylüyor; Başkanım, bu seçim yenilenmeli.



Yüksek Seçim Kurulu'nun Sayın Başkanı kendilerine yapılan tehdit karşısında şu ana kadar niçin acaba bir yazılı açıklama yapmak suretiyle, 'Siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz?' demiyor?



Bakın biz Ankara'da itiraz yapmadık. İstanbul'da hileler ve yolsuzluklar var. Burası ilçe değil, belde değil. Bugüne kadar hiç konuşmadım ama artık yetti. Burada bir yolsuzluk var. Ortada bir şaibe var, bunu kaldırmak hem YSK'yı aklayacaktır hem milletimizin gönlünü ferahlatacaktır.



İstanbul seçimlerinde yolsuzluk var. Gidelim millete, millet ne derse başımız üstüne. YSK'nın vereceği kararı bekliyoruz. Her şey kendilerine teslim edildi. Ne yaparlarsa yapsınlar biz adil bir karar bekliyoruz.



Beyefendi hak hukuk adalet diyor. İstediğiniz şeyler size sunulunca mı hak hukuk adalet olacak. CHP'nin gerçek yüzünü milletten saklamaya, faşist zihniyetini perdelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu bir beka meselesidir.



Adalar'da bay Kemal İstiklal Marşı'nı okurken kendi adayı orada İstiklal Marşı'nı okumuyor. Adalar sakinleri buna rağmen seçti.



31 Mart seçimlerinin sonuçları üzerinden yeni hayaller kuruyorlar. Cumhur İttifakı yüzde 52 almıştır beyler. Bizi tanıdıklarını çözdüklerini bundan hareketlerle bizi alt edebileceğini sananlar ellerideki malzemenin çürüklüğünün farkında değiller.



Önümüzde 5 yıllık bir icraat dönemimiz var. Milletimiz bizden icraat bekliyor. Sorunlara çözüm bekliyor. Çok çalışacağız. Türkiye ortak paydası altında birliğimizi beraberliğimizi sürdürerek devam edeceğiz.



Cumhur İttifakı üzerinde spekülesyona girmek isteyenlere sesleniyorum: Boşuna uğraşmayın. Siz bizim ittifakımızı bozamayacaksınız. Başta Sayın Bahçeli olmak üzere el ele şu ana kadar nasıl geldiysek aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."



ulusal.com.tr

