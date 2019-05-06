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Son dakika İstanbul seçim sonuçları haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da seçim yenilenirse AK Parti'nin adayının kim olacağını açıkladı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İstanbul’da seçim tekrarlanırsa AK Parti’nin adayı Binali Bey olacak. Kesin. Kesin olmasa kesin demem. Adayımız Binali Bey olacaktır ve biz de bütün gücümüzle onu destekleyeceğiz" dediğini yazdı

Son dakika İstanbul seçim sonuçları haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da seçim yenilenirse AK Parti'nin adayının kim olacağını açıkladı
Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Yemek sırasında Bakan Soylu ile üç beş kelam etme fırsatı buldum.

Tabii ki ilk sorum 'İstanbul Seçimi tekrarlanırsa Binali Bey’in aday olmayacağı ve onun yerine sizin aday olacağınız dedikodusu doğru mu?' diye sordum.

'Hayır doğru değil' dedi, 'İstanbul’da seçim tekrarlanırsa AK Parti’nin adayı Binali Bey olacak. Kesin' dedi.

Israr ettim.

'Kesin olmasa kesin demem. Adayımız Binali Bey olacaktır ve biz de bütün gücümüzle onu destekleyeceğiz' dedi.

Bakan Süleyman Soylu’nun tavrından anladığım İstanbul seçimlerinin tekrarlanacağını düşünüyor.

İlk kez beraber olduğum Süleyman Soylu’da gördüğüm en önemli özellik şu oldu: Tam bir politik varlık."

ulusal.com.tr
Etiketler; #istanbul #ak parti #seçim sonuçları
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