Tarihçi, yazar Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın 20-24 Haziran 2019 tarihlerindeki programı, 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul'da yapılacak seçimler nedeniyle iptal edildi. İptal kararı, Ortaylı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu

Tarihçi, yazar Profesör Doktor İlber Ortaylı, programını seçim nedeniyle iptal etti.



Karar, Ortaylı'nın Twitter hesabından duyuruldu.



Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 20-24 Haziran 2019 tarihlerinde Prof. Dr. İlber Ortaylı eşliğinde Serhan Güngör rehberliğinde Osmanlı Habsburg ilişkileri tarihine bir bakış konulu programın iptal edildiği belirtildi.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran 2019 Pazar günü İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.



ulusal.com.tr



