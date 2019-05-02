AK Partili Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi durumunda İstanbul adaylarının kim olacağını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük iddiaları ve seçim sonuçlarına itirazla ilgili süreç sürüyor.



Bugün AK Partili Yavuz'a kritik bir soru soruldu.



Bir basın mensubu, İstanbul'da seçimler yenilenirse AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağını sordu.



"ADAYLAR AYNI"



Ali İhsan Yavuz da bu soruya şöyle yanıt verdi:



"Seçim yenilenirse adaylar aynı olacak, seçmen aynı olacak.



Sandığın başındaki şey aynı.



Yasa çerçeveyi çizmiş.



Bunun dışına çıkıldığı için sandık kurulları değişmelidir."



ulusal.com.tr

