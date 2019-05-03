Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, bugünkü yazısında İstanbul seçimleriyle ilgili "31 Mart’ta daha önce AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 4’ü sandığa gitmemişti. Bu oranın artacağı görülüyor. MAK danışmanlık şirketinin sahibi M. Ali Kulat’ın twitter mesajı tartışılıyor. Seçim yenilenirse seçmenin yüzde 16’sı oyunu değiştirecek. Bunların yüzde 75’i 31 Mart’ta AKP’ye oy vermiş. Bu arada, Kulat’ın araştırmasının Erdoğan’a ulaşıp ulaşmadığını merak ettim. Ulaşmış." ifadelerini kullandı

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, 31 Mart yerel seçimleri İstanbul sonuçlarına itiraz sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.



Özçelik, MAK danışmanlık şirketinin sahibi M. Ali Kulat'ın araştırmasının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştığını yazdı.



İsmet Özçelik'in yazısının ilgili kısmı şöyle:



"ENDİŞE HAKİM



Seçim iptal edilirse AKP’de küçük bir grup sevinecek.



Ama genelde endişe hakim.



Bu işin nereye gideceğini kestiremiyorlar.



Yeni gerilimlerden kaygılılar.



Ekonominin daha da bozulacağını düşünüyorlar.



31 Mart’ta daha önce AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 4’ü sandığa gitmemişti.



Bu oranın artacağı görülüyor.



MAK danışmanlık şirketinin sahibi M. Ali Kulat’ın twitter mesajı tartışılıyor.



Seçim yenilenirse seçmenin yüzde 16’sı oyunu değiştirecek.



Bunların yüzde 75’i 31 Mart’ta AKP’ye oy vermiş.



Bu arada, Kulat’ın araştırmasının Erdoğan’a ulaşıp ulaşmadığını merak ettim.



Ulaşmış.



Şimdilik durum bu.



Ama bu hamur daha çok su çeker.



İzliyoruz."



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