MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ulusal Kanal canlı yayınında İstanbul seçimleriyle ilgili YSK'nın vermesi beklenilen karara dair açıklamalarda bulundu. Kulat, "AK Parti şu anda çok yoğun bir şekilde İstanbul seçimlerine kilitlenmiş durumda. Türkiye siyaseti, İstanbul seçimlerine kilitlenmiş durumda. YSK'nın önümüzdeki hafta içerisinde vereceği karara bağlı olarak, özellikle bir seçim iptali gündeme gelirse, ki benim elimdeki bilgiler sanki bu yönde bir noktaya doğru gidiyor gibi görüyorum, eğer böyle bir şey gündeme gelirse orada tabi uzunca bir süreç olacak" dedi

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında açıklamalarda bulundu.



Kulat, şunları söyledi:



"Bir bakanlık değişimi belki gündeme gelebilir. Belki deme nedenim, çünkü Cumhurbaşkanı bu anlamda bir ifade kullanmadı. Sonuç itibariyle elimizde bir veri yok. Başka bazı düşük performanslı olan bakanlıkların değişmesi konuşuluyor. Bu değişiklik bazılarında yeni bakanların atanmasında olabilir bazılarında yer değişikliği şeklinde gündeme gelebilir. Yani bir başka bakanlıktan oraya doğru bir geçiş gündeme gelebilir. Şu anda bununla ilgili öyle zannediyorum ki sayın Cumhurbaşkanı, performans ölçümleri yaptırıyordur, yapıyordur. Elindeki veriler, elindeki bilgiler bunları gösteriyordur. Dolayısıyla oradaki değişiklerin de İstanbul seçimleriyle ilgili olabileceğini düşünüyorum. Sebebi, şu. Çünkü, AK Parti şu anda çok yoğun bir şekilde İstanbul seçimlerine kilitlenmiş durumda. Türkiye siyaseti, İstanbul seçimlerine kilitlenmiş durumda. YSK'nın önümüzdeki hafta içerisinde vereceği karara bağlı olarak, özellikle bir seçim iptali gündeme gelirse, ki benim elimdeki bilgiler sanki bu yönde bir noktaya doğru gidiyor gibi görüyorum, eğer böyle bir şey gündeme gelirse orada tabi uzunca bir süreç olacak. 60 gün ile 75 gün arasında bir süreç olacak. Türkiye daha çok İstanbul seçimlerini konuşacak, öyle bir durumda. İstanbul seçimlerinin yoğun konuşulduğu bir dönemde de kabine değişikliği meselesi biraz daha ikinci planda kalır diye düşünüyorum."



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