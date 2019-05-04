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Son dakika İstanbul seçim sonuçları haberleri... YSK'nın İstanbul incelemesi bitti! Sonuç ne olacak

CHP Genel Merkez Avukatı Çağlar Çağlayan, "YSK incelemesi bitti. Hükümlü, kısıtlı, ölü olup oy kullandığı tespit edilen 776 kişi bulundu. Sonuca etkili değil." açıklaması yaptı

Son dakika İstanbul seçim sonuçları haberleri... YSK'nın İstanbul incelemesi bitti! Sonuç ne olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez Avukatı Çağlar Çağlayan, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul incelemesinin bittiğini duyurdu.

Çağlayan, hükümlü, kısıtlı, ölü olup oy kullandığı tespit edilen 776 kişinin bulunduğunu ifade ederek, "Sonuca etkili değil" ifadelerini kullandı.

"YSK İPTAL KARARI VEREMİYOR"

Çağlayan şunları aktardı:

"Sandık kurulu oluşumu nedeniyle de YSK iptal kararı vermiyor. 

O sandıklarda usulsüzlük yapıldığı kanıtlanmalı. 

İtiraz reddedilmeli.

İmamoğlu kazandı."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ysk #seçim sonuçları #istanbul
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