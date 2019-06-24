Son dakika İstanbul seçim sonuçları... YSK Başkanı Güven, oy oranlarını açıkladı (Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Necdet Gökçınar, Mustafa İlker Yücel)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul'da yenilenen seçimlerde adayların aldığı oy oranlarını açıkladı. Güven, "Geçerli oy 8 milyon 746 bin 464 geçersiz oy 178 bin 599. Katılım oranı yüzde 84.5 olarak gerçekleşmiştir. Ekrem İmamoğlu yüzde 54.21, Binali Yıldırım yüzde 44.99, Necdet Gökçınar yüzde 0.55, Mustafa İlker Yücel Yücel yüzde 0.17 olarak gerçekleşmiştir" dedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.



Sadi Güven, şunları söyledi:



"Oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 925 bin 063 geçerli oy 8 milyon 746 bin 464 geçersiz oy 178 bin 599. Katılım oranı yüzde 84.5 olarak gerçekleşmiştir.



Adayların aldığı oylar Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 yüzde 54.21. Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453 yüzde 44.99.



Necdet Gökçınar 47 bin 829 yüzde 0.55. Mustafa İlker Yücel 14 bin 545 yüzde 0.17 olarak gerçekleşmiştir."



ulusal.com.tr