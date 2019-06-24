Son dakika İstanbul seçim sonucu haberleri... AK Parti'de flaş toplantı kararı! Yarın yapılacak, Erdoğan başkanlık edecek! Cumhurbaşkanı talimatı verebilir

Yarın Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplantısı yapılacak. Toplantıda genel başkan yardımcıları, grup başkan vekilleri, grup başkanı da hazır bulunacak. Erdoğan, İstanbul'da yenilenen seçimlere ilişkin ilk değerlendirmesini kurmaylarıyla yarın detaylı bir şekilde yapacak. AK Parti çatısı altında İstanbul'da yenilenen seçime ilişkin çalışmalar sürüyor. Ortaya çıkan sonucun analizi yapılıyor, raporlar hazırlanıyor. Buna ilişkin de Erdoğan'ın yine ilgili bazı birimlere talimatlar vermesi de bekleniyor

Yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirilecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yenilenen seçimlere ilişkin ilk değerlendirmesini kurmaylarıyla yarın detaylı bir şekilde yapacak.



Genel başkan yardımcıları, grup başkan vekilleri, grup başkanı da bu toplantıda hazır bulunacak.



Ortaya çıkan tablo, AK Parti açısından değerlendirilecek. Nerelerde yanlış yapıldığı, nasıl bir kampanya sürecinin izlendiği, nelerin doğru ve nelerin yanlış olduğu konuşulacak.



AK Parti çatısı altında İstanbul'da yenilenen seçime ilişkin çalışmalar sürüyor. Ortaya çıkan sonucun analizi yapılıyor, raporlar hazırlanıyor. Buna ilişkin de Erdoğan'ın yine ilgili bazı birimlere talimatlar vermesi de bekleniyor.



Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk değerlendirmesini sosyal medya hesabı Twitter'dan yapmıştı. Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etmişti.



ulusal.com.tr