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Son dakika İstanbul seçim sonucu haberleri... AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan açıklama

AK Partili Ali İhsan Yavuz, "İstanbul'u kazanmak elbette çok önemliydi. Ancak yenileme sürecinde de sık sık dile getirdiğimiz üzere, seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak çok daha önemliydi." dedi

Son dakika İstanbul seçim sonucu haberleri... AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçim sonucuyla ilgili açıklama yaptı.

AK Partili Yavuz, şunları söyledi:

"İstanbul'u kazanmak elbette çok önemliydi. Ancak yenileme sürecinde de sık sık dile getirdiğimiz üzere, seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak çok daha önemliydi.

Biliyoruz ki demokrasilerde seçim  olmazsa olmazdır. O yüzden seçim iş ve işlemlerinin sıkı şekil kurallarına bağlı olarak uygulanması, süreçlerin; kimsenin şüphe ve endişe duymayacağı aleniklikte işletilmesi şarttır.

İşte buna katkı sağlaması bakımından İstanbul seçim yenileme süreci çok önemlidir. Zira süreçler, yeniden kanunun öngördüğü kurallara uygun hale getirilmiş ve gelecekte tekrar güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır.

Bizler elimizden geleni yapıp gerisini Allah'a havale eden tevekkül sahibi insanlarız.İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sürecinde, hep birlikte çok çalıştık. Sürece katkı veren herkese teşekkür ediyor,sonucun hayırlı olmasını diliyorum. Taptaze ümitlerle, durmak yok yola devam..."

ulusal.com.tr

Etiketler; #seçim #ali ihsan yavuz #ak parti
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