Son dakika İstanbul seçim sonucu haberleri... AK Partili Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'na kutlama

AK Parti İstanbul Milletvekili Arınç, "Biz gücünü her daim milletinden alan bir partiyiz. Küsmeyeceğiz, birbirimizi kırmayacağız. Seçim sonuçlarını analiz edecek, daha çok çalışacak, eksiklerimizi gidereceğiz." açıklaması yaptı

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, İstanbul seçim sonucuyla ilgili açıklama yaptı.



AK Partili Arınç, şunları söyledi:



"1994 yılından bu yana davamıza teveccüh göstererek bizleri İstanbul'da iktidar yapan millet iradesi, bu seçimde tercihini farklı yönde kullandı. Ekrem İmamoğlu'nu kutluyor, seçim sonuçlarının İstanbul ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum.



Biz gücünü her daim milletinden alan bir partiyiz. Küsmeyeceğiz, birbirimizi kırmayacağız. Seçim sonuçlarını analiz edecek, daha çok çalışacak, eksiklerimizi gidereceğiz.



Seçim dünde kaldı. Bugün yeni bir gün. Şimdi liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenerek iç ve dış politikadaki meselelere yoğunlaşma, çok çalışma vakti. Allah yar ve yardımcımız olsun."



ulusal.com.tr​