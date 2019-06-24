Son dakika İstanbul seçim sonucu haberleri... AK Partili Bekir Bozdağ: Hoşumuza gitmese de...

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, İstanbul seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Bozdağ, şunları paylaştı:
"1)Hoşumuza gitmese de olanda hayır vardır
Ak Partililer olarak bize düşen,
İstanbullu seçmenin tekrarladığı dersi;
doğru dinlemek,
doğru okumak,
doğru anlamak,
gereğini doğru yapmak ve
Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan etrafında daha da kenetlenerek yolumuza devam etmektir
2)İstanbullu seçmenin verdiği mesajı Ak Parti olarak;
doğru dinler,
doğru okur,
doğru anlar,
gereğini doğru yapar ve seçim sonuçlarını da bunları yapmak için bir imkan/fırsat olarak değerlendirebilirsek 2023’ün de 2028’in de en başarılı partisi olarak yolumuza devam ederiz."
ulusal.com.tr
AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, İstanbul seçim sonuçlarına dair "1)Hoşumuza gitmese de olanda hayır vardır. Ak Partililer olarak bize düşen, İstanbullu seçmenin tekrarladığı dersi; doğru dinlemek, doğru okumak, doğru anlamak, gereğini doğru yapmak ve Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan etrafında daha da kenetlenerek yolumuza devam etmektir. 2)İstanbullu seçmenin verdiği mesajı Ak Parti olarak; doğru dinler, doğru okur, doğru anlar, gereğini doğru yapar ve seçim sonuçlarını da bunları yapmak için bir imkan/fırsat olarak değerlendirebilirsek 2023’ün de 2028’in de en başarılı partisi olarak yolumuza devam ederiz." açıklaması yaptı
AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, İstanbul seçim sonuçlarını değerlendirdi.