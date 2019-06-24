Son dakika İstanbul seçim sonucu haberleri... AK Partili Bekir Bozdağ: Hoşumuza gitmese de...

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, İstanbul seçim sonuçlarına dair "1)Hoşumuza gitmese de olanda hayır vardır. Ak Partililer olarak bize düşen, İstanbullu seçmenin tekrarladığı dersi; doğru dinlemek, doğru okumak, doğru anlamak, gereğini doğru yapmak ve Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan etrafında daha da kenetlenerek yolumuza devam etmektir. 2)İstanbullu seçmenin verdiği mesajı Ak Parti olarak; doğru dinler, doğru okur, doğru anlar, gereğini doğru yapar ve seçim sonuçlarını da bunları yapmak için bir imkan/fırsat olarak değerlendirebilirsek 2023’ün de 2028’in de en başarılı partisi olarak yolumuza devam ederiz." açıklaması yaptı

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, İstanbul seçim sonuçlarını değerlendirdi.



Bozdağ, şunları paylaştı:



"1)Hoşumuza gitmese de olanda hayır vardır



Ak Partililer olarak bize düşen,

İstanbullu seçmenin tekrarladığı dersi;

doğru dinlemek,

doğru okumak,

doğru anlamak,

gereğini doğru yapmak ve

Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan etrafında daha da kenetlenerek yolumuza devam etmektir



2)İstanbullu seçmenin verdiği mesajı Ak Parti olarak;

doğru dinler,

doğru okur,

doğru anlar,

gereğini doğru yapar ve seçim sonuçlarını da bunları yapmak için bir imkan/fırsat olarak değerlendirebilirsek 2023’ün de 2028’in de en başarılı partisi olarak yolumuza devam ederiz."



ulusal.com.tr



