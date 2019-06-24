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Son dakika İstanbul seçim sonucu haberleri... AK Partili Bekir Bozdağ: Hoşumuza gitmese de...

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, İstanbul seçim sonuçlarına dair "1)Hoşumuza gitmese de olanda hayır vardır. Ak Partililer olarak bize düşen, İstanbullu seçmenin tekrarladığı dersi; doğru dinlemek, doğru okumak, doğru anlamak, gereğini doğru yapmak ve Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan etrafında daha da kenetlenerek yolumuza devam etmektir. 2)İstanbullu seçmenin verdiği mesajı Ak Parti olarak; doğru dinler, doğru okur, doğru anlar, gereğini doğru yapar ve seçim sonuçlarını da bunları yapmak için bir imkan/fırsat olarak değerlendirebilirsek 2023’ün de 2028’in de en başarılı partisi olarak yolumuza devam ederiz." açıklaması yaptı

Son dakika İstanbul seçim sonucu haberleri... AK Partili Bekir Bozdağ: Hoşumuza gitmese de...

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, İstanbul seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Bozdağ, şunları paylaştı:

"1)Hoşumuza gitmese de olanda hayır vardır

Ak Partililer olarak bize düşen,
İstanbullu seçmenin tekrarladığı dersi;
doğru dinlemek,
doğru okumak,
doğru anlamak,
gereğini doğru yapmak ve
Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan etrafında daha da kenetlenerek yolumuza devam etmektir

2)İstanbullu seçmenin verdiği mesajı Ak Parti olarak;
doğru dinler,
doğru okur,
doğru anlar,
gereğini doğru yapar ve seçim sonuçlarını da bunları yapmak için bir imkan/fırsat olarak değerlendirebilirsek 2023’ün de 2028’in de en başarılı partisi olarak yolumuza devam ederiz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #seçim sonucu #ak parti #bekir bozdağ
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