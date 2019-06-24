Son dakika İstanbul seçim sonucu haberleri... DSP'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal "Toplumsal iradenin kurumsal iradeden üstün olduğu gerçeğini ortaya koyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi tamamlandı. Seçimi kazanan Sayın İmamoğlu’nu tebrik ediyorum görevinde başarılar diliyorum. Ülke gündemine dönülmeli, çözümler üretilmeli. Hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ülke gerçeklerine acilen dönerek ekonomideki ve dış politikadaki kritik sürecin kontrol altına alınması için strateji üretmelidir." dedi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçim sonucunu değerlendirdi.



"İMAMOĞLU'NU TEBRİK EDİYORUM"



Aksakal, "Toplumsal iradenin kurumsal iradeden üstün olduğu gerçeğini ortaya koyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi tamamlandı. Seçimi kazanan Sayın İmamoğlu’nu tebrik ediyorum görevinde başarılar diliyorum." dedi.



DSP Genel Başkanı Aksakal, "Ülke gündemine dönülmeli, çözümler üretilmeli. Hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ülke gerçeklerine acilen dönerek ekonomideki ve dış politikadaki kritik sürecin kontrol altına alınması için strateji üretmelidir." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr