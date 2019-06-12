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Son dakika İstanbul seçimi haberleri... Mehmet Ali Kulat, Erdoğan'ın aldığı kararı açıkladı! Kampanya Binali Yıldırım üzerinden yönetilecek

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç miting yapmama kararı aldığını aktardı

Son dakika İstanbul seçimi haberleri... Mehmet Ali Kulat, Erdoğan'ın aldığı kararı açıkladı! Kampanya Binali Yıldırım üzerinden yönetilecek

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararı açıkladı.

Kulat, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kulat, çalışmalar sürerken aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç miting yapmama kararı aldığını paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Kulat, seçim kampanyasının bizzat Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Binali Yıldırım üzerinden yönetileceğini aktardı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #binali yıldırım #erdoğan #mak #mehmet ali kulat
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