MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bunlar mayalarına ve mizaçlarına uygun olanı yapmışlardır. Bu kimliksizlere çok görmüyoruz içtikleri süt neyse onun gereğini yapmışlardır. Bunları çok da ciddiye almıyoruz ama böyle olunca azıtıyorlar, sağa sola bulaşmaya başlıyorlar. Zaman zaman bunların gevşeyen vidalarını sıkmak, bozulan ayarlarını yapmak lazımdır. Ne yapalım biz de üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Zannedersiniz Cumhur İttifakı tutmamış sandıkta istediği sonuca ulaşamamış, ne çok müptezelim Cumhur İttifakı’ndan dolayı karın ağrısı bulunuyormuş." dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.



Bahçeli, şunları söyledi:



"Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı vardır. Gerilimler hafifletilmeli, gönüller alınmalıdır. Ramazan günü hepimiz için muhasebe günü olma temennimdir. Karanlık senaryoları alttan alamayız.



Kavgayla zaman kaybedemeyiz. Adaletli şekilde dönüşüp çok ve tok olacağız ya da ağır ağır yok olacağız. Ya bir olup zalimlerin oyununu bozacağız ya da bozguna uğrayacağız. Herkes aklını başına almalıdır. Ne yapacaksak milli bekayı koruyarak yapacağız. Unutulmasın ki birlikte çok daha güçlüyüz. Tekrar aynı hataya düşenler kaybetmeye mahkûm olacaklardır. Duruşumuz milletimiz tarihimizden ilham almıştır. Cani emellere, çürük hedef sahiplerine hep birlikte Türk milletinin kudretini hep beraber göstermeliyiz.



Günlük siyasi kaygıları artık bir kenara bırakmak lazım. Çıkar anlaşmazlıklarından sıyrılmalıyız. Ben merkezli eğilimli merkezlerin yörüngesinden çıkmak acil bir ihtiyaçtır. Gün geçti gerekli dersler çıkarıldı. Unutmayınız ki geleceğini planlayamayan milletlerin hiçbir zaman parlak istikbali olmamıştır.



Çok şükür bugün yeniden bir araya geldik. Türkiye zorlu bir seçim surecinden çıktı. Seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerimizi farklı zeminlerde yaptık. Miletlimizin verdiği mesajları titizlikle inceledik. 31 Mart’ın açık ara kazananı Cumhur İttifakı’dır. Milli kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı olmuştur. MHP saygıya, tebrike değer bir başarıya imza atmıştır.



Türk milleti iradesini göstermiş kararını vermiş konuyu kapatmıştır. Kaldı ki görüşlerimiz de bu yöndedir. 31 Mart’tan hemen sonra ki boyutlu sıcak tartışma ortaya çıkmış ve siyasetin seyirini doğrudan etkilemiştir. İstanbul seçimlerinin akıbeti bit yandayken diğer yanda cumhur ittifakıyla ilgili spekülasyonlar vardır.



YSK halkın hukukun tercümanı olmuştur. İstanbul seçimleri üzerine yapılan tartışmalara son verilmiştir. YSK’nın kararına saygı duyuyor herkesten aynı şeyi bekliyoruz. YSK’nın verdiği kararın darbe olduğun söylemek, hukuk cinayeti işlediler gibi ithamlarda bulunmak kirli bir ağızdır, sakat bir zihniyetin sızlanmasıdır.



Bunlar mayalarına ve mizaçlarına uygun olanı yapmışlardır. Bu kimliksizlere çok görmüyoruz içtikleri süt neyse onun gereğini yapmışlardır. Bunları çok da ciddiye almıyoruz ama böyle olunca azıtıyorlar, sağa sola bulaşmaya başlıyorlar. Zaman zaman bunların gevşeyen vidalarını sıkmak, bozulan ayarlarını yapmak lazımdır. Ne yapalım biz de üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Zannedersiniz Cumhur İttifakı tutmamış sandıkta istediği sonuca ulaşamamış, ne çok müptezelim Cumhur İttifakı’ndan dolayı karın ağrısı bulunuyormuş.



Bunların hepsini tanıyor ve izliyoruz. Sosyal medyayı kucaklayan, gazete sayfalarını karıştıranları mutlaka görürsünüz. Ne var ki anlama özürlüsü olduklarını saklayamazlar. Bunlar günlerce utanmadan sıkılmadan ar damarı çatlamışçasına MHP ile AK Parti arasında bir sorun varmış gibi yazıp çizerler. MHP’nin AK Parti’nin altını oyduğunu hayasızca iddia ettiler.



Cumhur İttifakını kast ederek mezara kadar lafını en azından pazartesiye kadar diye değiştiren zat bunlardan birisidir. Dedikodu hissesi tavan yaptı. Karanlığa saklanıp aydınlığa taşa tuttular. Bu çevreler verimsiz toprak gibidir. Ne ekseniz çürütürler. Gelişmeler karşısında 1 Mayıs 2019’da yazılı basın açıklaması yaparak durduğumuz yeri, Cumhur İttifakı’na bakışımızı kamuoyuyla çok net bir şekilde paylaştık. Fitneciler perişan oldular. Duymayan varsa bir daha söyleyeyim Cumhur İttifakı Türk milletinin tam kendisidir.



Bunlara şerefiniz kadar konusun desek emin olun ki ömürleri boyunca tek kelime edemezler. Fitne fesata bürünmüş inanlar iblisin yüze bürünmüş halidir. Cumhur İttifakı’nın çözülmesini umanlar, bunlar bazen gazeteci olarak karşımıza çıkarlar, bazen eski siyasetçi olarak konuşurlar, kimisi aydın diye çıkarlar. Cumhur’dan haz etmezler hasretlerinden ölüp giderler.



Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in istiklal meşalesidir. Bunu söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Cumhur İttifakı bugün, dünden daha güçlüdür."



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