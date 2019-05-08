DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Herhangi bir partinin karşısında olma misyonumuz yok" ifadelerini kullandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul için verdiği iptal kararı tartışılmaya devam ediyor. YSK'nın bu kararının ardından gözler siyasi partilerin alacağı tutuma çevrildi. DSP'nin İstanbul adayı Muammer Aydın, YSK'nın kararının hemen ardından yaptığı açıklamada, kararın hukuksuz olduğunu belirterek buna karşı partisinin gerekeni yapacağını söylemişti. Aydın'ın bu açıklamaları özellikle sosyal medyada DSP'nin adayını çekeceğine yönelik bir sinyal olarak tartışıldı. Aydınlık gazetesinden Seda Akyüz, hem YSK'nın verdiği kararı hem adaylarının açıklamasını hem de 23 Haziran'da yeniden yapılacak seçimlerde tekrar aday çıkartıp çıkartmayacaklarını DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile konuştu.



'YSK'NIN KARARI SİYASİ'



YSK'nın kararının hukuksuz ve siyasi olduğunu bildiren Aksakal, "Öncelikle YSK'nın gerekçeli kararı henüz açıklanmadı. Bunu bir görmek lazım. Alelacele karar vermemiz gerekmiyor. Ancak YSK'nın verdiği karar hukuksuz ve siyasidir. Sandık kurullarının oluşumundaki kanunsuzluktan söz ediliyor. Buna göre de büyükşehir seçimleri iptal ediliyor. Bu doğru bir karar değil. İlçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği hatta muhtarlık seçimlerinde de yine usulsüzlük yaptığı iddia edilen kişiler görev aldı. O halde onların da iptal olması lazım. Hukuk bilgisi olmayan insan bile bunu böyle tanımlar. YSK vatandaşlar hukuka örselenmiş olan duygularını tamamen ortadan kaldırdı" diye konuştu.



'KARAR PM'DEN ÇIKACAK'



Seçimlerin yenilenmesi kararının ardından hafta sonu Parti Meclis üyeleriyle 2 gün toplantı yapacaklarını belirten Aksakal, adayın çekilip çekilmeyeceği kararının da burada tartışılacağını söyledi



Aksakal, Aydınlık'a şu değerlendirmelerde bulundu:



"Ne benim ne de adayımızın tek başına seçimlerden çekilip çekilmeyeceğimizi açıklama gibi bir yetkimiz yok. Buna ancak ve ancak Parti Meclisi karar verebilir. Cumartesi günü Parti Meclisimizi toplayacağız. Yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. En doğru kararı da orada vereceğiz. Herhangi bir partinin karşısında olma gibi misyonumuz yok. Parti Meclisimiz uygun gördüğünde katılma ya da katılmama kararı verir. Bunların hepsi toplantıda tartışılacak. Oradan çıkacak karara uymak zorundayız."



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