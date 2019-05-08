31 Mart'ta Saadet Partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Necdet Gökçınar, "YSK’nın İBB Başkanlık Seçimi’ni hukuksuz iptal etmesi üzerine 23 Haziran’da yapılması kararlaştırılan seçimlere Saadet Partisi olarak aynı adayla katılmak yönünde görüş oluşmuştur. Sayın Genel Başkanımız nihai kararı kamuoyuna açıklayacaktır." ifadelerini kullandı

31 Mart'ta Saadet Partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Necdet Gökçınar, partisinin 23 Haziran İstanbul seçimleri için aldığı kararı açıkladı.



Gökçınar, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştı.



Necdet Gökçınar, şu ifadeleri kullandı:



"YSK’nın İBB Başkanlık Seçimi’ni hukuksuz iptal etmesi üzerine 23 Haziran’da yapılması kararlaştırılan seçimlere Saadet Partisi olarak aynı adayla katılmak yönünde görüş oluşmuştur.



Sayın Genel Başkanımız nihai kararı kamuoyuna açıklayacaktır."



ulusal.com.tr



