Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti Temsilcisi Recep Özel, "Kılıçtaroğlu YSK üyelerine küfür ve hakaret etti,isim isim okuyarak hedef göstermesi hiç kimsenin dikkatını çekmedi. YSK nın verdiği karar seçimlerin kısa bir süre sonra tekrar yenilenmesi.İmamoğlunun mazbatasını alıp sayın Binali Yıldırım’a vermedi bu panik telaş hakaret niye? Milli Görüş hareketinin üç partisi haksız ve hukuksuz yere kapatıldı,İktidar Partisi Ak Parti hakkında kapatılma davası açıldı aynı küfür ve hakaretleri duymadık. Karar doğru Yada yanlış olması önemli değil,en önemlisi turnusol kağıdı gibi herkesin karekterini ortaya çıkarttı." ifadelerini kullandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.



Özel, şunları aktardı:



"Kılıçtaroğlu YSK üyelerine küfür ve hakaret etti,isim isim okuyarak hedef göstermesi hiç kimsenin dikkatını çekmedi.



YSK nın verdiği karar seçimlerin kısa bir süre sonra tekrar yenilenmesi.



İmamoğlunun mazbatasını alıp sayın Binali Yıldırım’a vermedi bu panik telaş hakaret niye?



Milli Görüş hareketinin üç partisi haksız ve hukuksuz yere kapatıldı.



İktidar Partisi Ak Parti hakkında kapatılma davası açıldı aynı küfür ve hakaretleri duymadık.



Karar doğru Yada yanlış olması önemli değil, en önemlisi turnusol kağıdı gibi herkesin karekterini ortaya çıkarttı.



Mutlu azmış azınlığın küfür ve hakaretlerini görmezden gelen sözümona muhterem dava adamları zevatın görüşleri hayret verici.



HALEP ORDAYSA ARŞIN BURDA,23 Haziran da tekrar seçim olacak bu öfke bu küfür bu hakaretler neden."



ulusal.com.tr



