Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Buna göre, dolar 6,1720 liradan, avro 6,9220 liradan güne başladı. Ulusal Kanal canlı yayınında açıklamalarda bulunan gazeteci, ekonomi yazarı Serpin Alparslan, "YSK'nın açıklamasını yaptıktan sonra dolarda şişme başladı. 6.15'e kadar dün gördü. Şimdi 6.17'lerde. Euro tabi ayni paritede ilerliyor. 6.91'lerde şu anda. Dolayısıyla bu seçimin etkisi böyle devam edecek gibi görünüyor" şeklinde konuştu

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1720 liradan, avro 6,9220 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 6,1700 liradan alınan dolar, 6,1720 liradan satılıyor.



6,9200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9220 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1410 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8740 lira olmuştu.



"SEÇİM DOLARI ETKİLEMEYE DEVAM EDECEK"



Gazeteci, ekonomi yazarı Serpin Alparslan, Ulusal Kanal'da Can Karadut'un sunduğu Günaydın Türkiye programında dolardaki son durumu değerlendirdi.



Alparslan, şunları söyledi:



"YSK Başkanı'nın açıklamalarından sonra, dolarda zaten bekleniyordu, piyasalar buna hazırdı. Ne olacak, ne bitecek diye, Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinden dolayı YSK'nın bu seçimleri iptal etme olasılığı çok daha yüksekti. O yüzden de piyasalar kendisini hazırlamıştı. YSK'nın açıklamasını yaptıktan sonra dolarda şişme başladı. 6.15'e kadar dün gördü. Şimdi 6.17'lerde. Euro tabi ayni paritede ilerliyor. 6.91'lerde şu anda. Dolayısıyla bu seçimin etkisi böyle devam edecek gibi görünüyor ama her bir kredilendirme şirketinin notunu açıkladığı dönem her bir Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama sonrası ya da Fed Başkanı'ndan yapılan açıklama sonrası zaten bunları biz yaşıyoruz. Bu seçimlerde de seçim sonuçlarına göre de aynı beklenti içerisindeydik. Dolayısıyla ben açıkçası dolarda böyle bir yükselişi bekliyordum ama gerileme ne safhada olacak. Onu net göremiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde yapılan açıklamalar, siyasi açıklamalar da buna yol gösterecek. Merkez Bankası'ndan bir açıklama gelecek ayın 25'inde. Dolayısıyla bu açıklama sonrasında dolarda ve euroda biraz gerileme olabilir, eğer güven verecek bir söylemler söz konusu olduğu taktirde. Eğer söylemler olumlu yönde, piyasaları rahatlatıcı güven verici bir söylem olmazsa o zaman dolarda tırmanış devam edecek gibi görünüyor."



