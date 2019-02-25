Önümüzdeki bir hafta boyunca Ankara'da çarşamba günü dışında yağış beklenmiyor. İstanbul'da yağmura dönen kar yağışı bugün etkisini tamamen kaybetti. Çarşamba günü yağmur, kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur meydana gelmesi tahmin ediliyor. Perşembe günü de hafif bir yağmurdan sonra İstanbul'da da yağış olmayacağı tahmin ön görülüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 26 Şubat 2019 ile 4 Mart 2019 tarihleri arasına ait hava tahminleri yayınladı.



Bilgilere göre, önümüzdeki bir hafta boyunca Ankara'da Çarşamba günü dışında yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları dalgalanmakla birlikte mevsim normalleri civarında tahmin ediliyor. Ankara'da Çarşamba günü sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışı bekleniyor.



İstanbul'da yağmura dönen kar yağışı bugün etkisini tamamen kaybetti. çarşamba günü yağmur, kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur meydana gelmesi tahmin ediliyor. Perşembe günü de hafif bir yağmurdan sonra İstanbul'da da yağış beklenmiyor.



Yarın yurdun güneydoğu bölgelerinde beklenen yağışların Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yerde mevcut yüksek kar örtüsü üzerine beklenen kar yağışları ulaşımda aksamalar ve çığ riski oluşturabilir.



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