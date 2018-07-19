Zeytinburnu’n unda boş olduğu belirtilen bir fabrikanın çatısı alev alev yanıyor.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrikadan yoğun bir şekilde duman yükseliyor.
İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Dumanlar İstanbul'un çok uzak noktalardan görülebiliyor.
Ayrıntılar gelecek...
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.