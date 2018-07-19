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Son Dakika: İstanbul Zeytinburnu Veliefendi Hipodrom yakınlarında yangın

İstanbul Zeytinburnu Veliefendi Hipodromu'nun yanındaki kullanılmayan eski bir fabrika binasında yangın çıktı.

Son Dakika: İstanbul Zeytinburnu Veliefendi Hipodrom yakınlarında yangın
Zeytinburnu’n unda boş olduğu belirtilen bir fabrikanın çatısı alev alev yanıyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrikadan yoğun bir şekilde duman yükseliyor.

İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dumanlar İstanbul'un çok uzak noktalardan görülebiliyor.


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