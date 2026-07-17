Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam

İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan yönetiminde Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Oturumda görüşülen "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı teklif kapsamında; şehir içi ulaşımda kullanılan otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, taksi ve servis ücretlerinde fiyat artışına gidildi. En son 12 Şubat 2026 tarihinde yüzde 20 oranında fiyat artışının yaşandığı kent içi toplu ulaşımda, masaya getirilen bu yeni yüzde 10'luk zam teklifi gruplar arası tartışmaların ardından onaylanarak yürürlüğe girme aşamasına geldi.

TAM BİLET 46 LİRAYI AŞTI: İŞTE YENİ ULAŞIM TARİFESİ

Mecliste karara bağlanan düzenleme ile ulaşım kalemlerinin tamamında etiketler güncellendi. Elektronik tam bilet ücreti 42 liradan 46,20 liraya, öğrenci bileti ise 20,50 liradan 22,55 liraya çıktı. İstanbulluların aylık abonman olarak kullandığı "Mavi Kart" fiyatı 3 bin 298 liradan 3 bin 628 liraya yükselirken, öğrenci aylık abonman ücreti 593 liradan 653 liraya ulaştı.

Metrobüs hatlarındaki fiyatlandırmada 1 duraklık yolculuk ücreti 30,07 liradan 33,08 liraya, 34-43 ve üstü duraklık mesafeler ise 62,35 liradan 68,59 liraya çıkarıldı. Benzer şekilde Marmaray hattında 1-3 istasyon arası ücret 34 liradan 37,40 liraya, 36-43 istasyon arası yolculuk bedeli ise 74,70 liradan 82,17 liraya yükseltildi.

Deniz yolu taşımacılığını kullanan vatandaşlar için Üsküdar-Eminönü sefer ücreti 53,20 liradan 58,52 liraya, Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş seferleri 59,28 liradan 65,21 liraya, Bostancı-Adalar rotası ise 156,26 liradan 171,89 liraya güncellendi.

Taksimetre açılış bedeli 65,40 liradan 71,94 liraya, kilometre başına mesafe ücreti 43,56 liradan 47,92 liraya, saatlik zaman tarifesi 544,45 liradan 598,90 liraya, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti ise 210 liradan 230 liraya çıkarıldı. Minibüs hatlarında "indi-bindi" olarak bilinen 4 kilometreye kadar olan yolculuklar 39 liradan 43 liraya yükseltilirken; 4-7 kilometre arası 41 liradan 45 liraya, 7-11 kilometre arası 42 liradan 46 liraya, 11-15 kilometre arası 43 liradan 47 liraya, 15-20 kilometre arası ise 47 liradan 52 liraya çıkarıldı. Minibüslerdeki öğrenci ücreti de 25 liradan 28 liraya güncellendi.

Eğitim ve iş dünyasını yakından ilgilendiren servis ücretlerinde; okul servislerinde 0-1 kilometre arası mesafe 4 bin 51 liradan 4 bin 456 liraya, personel servis ücretleri ise 2 bin 284,54 liradan 2 bin 512,99 liraya çıkarıldı.