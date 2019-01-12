Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki test sürüşü sırasında kaza meydana geldi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, yapımı devam eden Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan özel sektöre ait lokomotif ile elektrik hattı döşeyen araç, Florya mevkisinde çarpıştı.
Valilikten yapılan açıklamada da kazada araçta sıkışan 1 bir kişinin ekiplerce kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.
Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
İstanbul Florya’da, Halkalı - Sirkeci Banliyö hattında deneme seferi Marmaray treni ile demiryolu yenileme aracı çarpıştı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre iki kişinin yaralandığı bildirildi.
Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki test sürüşü sırasında kaza meydana geldi.