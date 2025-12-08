Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı, ölü ve yaralılar var

İstanbul'da görevli narkotik birimlerinin Çekmeköy ilçesindeki belirlenen adrese yönelik gerçekleştirdiği operasyon sırasında, baskın yapılan konutun içerisinden polis ekiplerine doğru ateş açıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"08.12.2025 Pazartesi Günü saat 7.30 sıralarında Emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlemiştir. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurumuz Emre Albayrak yaralanmıştır.

Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Polis memurumuzun hastanedeki tedavisi sürmektedir.

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BİR POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Çatışma sırasında ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak şehit oldu. Olayda şüphelilerden R.A. hayatını kaybederken, diğer şüpheliler Ç.A. ve C.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.