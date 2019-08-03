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Son dakika İyi Parti haberleri... Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye tepki

İyi Parti 4'üncü Olağanüstü Kongresi "Bugün geleceğin ilk günü" sloganıyla Ankara'da toplandı. Kurultayda konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi. Bahçeli'nin İyi Partilileri MHP'ye davet eden açıklamasını sert sözlerle eleştiren Akşener, "Türk milliyetçiliğin tapusu, Türk milletine aittir" dedi

Son dakika İyi Parti haberleri... Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye tepki

İyi Parti 4'üncü Olağanüstü Kongresi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. "Bugün geleceğin ilk günü" sloganının belirlendiği kongrede, genel başkan seçimi yapılmadı.

Genel İdare Kurulu'nun seçileceği kongrede yapılacak tüzük değişikliği ile de 80 olan Genel İdare Kurulu 50'ye indirilecek.

İyi Parti'nin kurucu kadrosunda yer alan Ümit Özdağ partinin "A Takımı" olan Genel İdare Kurulu'na (GİK) aday olmayacağını açıklamıştı. Partide etkili isimlerden eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın da GİK’e aday olmayacağı belirtiliyor.

Kurultayda konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeminde MHP vardı. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin İyi Partilileri MHP'ye davet eden açıklamasına tepki gösterdi, Akşener.

İyi Partililer ile MHP'liler arasındaki kavgaları hatırlatan Akşener sert konuştu.

Meral Akşener, bir senede dört kurultay yapan İyi Parti'ye yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #İyi Parti #meral akşener #mhp #devlet bahçeli
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