​Son dakika! İyi Parti İstanbul'da flaş istifa! Görevini bırakan Osman Erusta kimdir

İyi Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Avukat Osman Erusta, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İyi Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Avukat Osman Erusta, görevinden istifa etti. Erusta, istifasını sosyal medya platformu Twitter üzerinden duyurdu.

Erusta, “Gördüğüm lüzum üzerine, yaklaşık 9 aydır sürdürdüğüm İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum” dedi.

Erusta, 27. Dönem İyi Parti İstanbul Milletvekili Adayı olmuştu.

YÖNETİMSEL SIKINTILAR

Erusta, görevinin yanı sıra partisinden de istifa edip etmediği konusunda açıklamada bulunmamakla birlikte, Erusta’nın son dönemlerde İyi Parti’de yaşanan yönetimsel sıkıntılardan dolayı istifa ettiği öne sürülüyor.

ulusal.com.tr