İzmir-Aydın otoyolunda bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazayı gerçekleştiren otomobil sürücüsünün İyi Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı olduğu ortaya çıktı. Otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti

İyi Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın kullandığı otomobil, İzmir-Aydın otoyolunun Uzundere Kavşağı yakınında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 18 yaşındaki Beşir Kaya'ya çarptı.



Sıdalı'nın durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri, otoyolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.



Olay yerinde hayatını kaybeden Kaya'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Sıdalı, polise verdiği ilk beyanda, otoyolda normal seyrinde giderken bir kişinin aniden önüne çıktığını, daha sonra arabayı hemen durdurduğunu ve polise haber verdiğini ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ulusal.com.tr



