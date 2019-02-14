"Taklacı" olarak bilinen AKP Kurucusu ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in İyi Parti'nin Ordu belediye başkan adayı oldu. Peki İdris Naim Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında

İyi Parti Ordu İl Başkanlığı sosyal medya hesabında, Ordu Belediye Başkan adaylarının İdris Naim Şahin olduğunu duyuruldu.



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şahin'in adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada, partisinin Ordu il teşkilatının Şahin'in aday gösterilmesini çok istediğini açıklamıştı.



Akşener, "İdris Bey ile benim bir görüşmem yok. Ama İdris Bey'i bizim il başkanımız ve Ordu il teşkilatımız çok istiyor. Ama bilebildiğim kadarıyla İdris Naim Şahin, CHP ile işbirliği şartıyla aday olmayı istiyor. Ama bunlar hep bana arkadaşlarımız tarafından söylenenler. Ordu'da şu anda CHP ile işbirliği masada değil. Ama şimdi tekrar gelir mi, bilmiyorum. Çünkü bizim ittifak görüşmesini yürüten arkadaşlarımız tam yetkili. Ama İdris Bey'in şartı bu..." demişti.







FETÖ'nün Zaman'ına destek

AKP'den ayrıldıktan sonra Millet ve Adalet Partisi'ni kuran İdris Naim Şahin, Zaman gazetesine destek için Yenibosna'daki gazete binasına giden ilk isimlerden biri. Polisin FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'yı gözaltına almak için Zaman gazetesine girdiği sırada İdris Naim Şahin de Dumanlı'ya destek için binaya giriyordu.



İdris Naim Şahin kimdir?

İdris Naim Şahin, 1 Haziran 1956'da Ordu’nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. Babasının adı Dursun, annesinin adı Huriye'dir. İngilizce ve Arapça bilen Şahin, evli ve 6 çocuk babasıdır.



İlk ve orta öğrenimini Ordu’da tamamladıktan sonra lise için İstanbul’a gitti. O dönemde Üsküdar İmam Hatip Lisesi’ne giden Şahin, Recep Tayyip Erdoğan ile sınıf arkadaşı oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1976 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını TODAİE'de Kamu Yönetimi alanında tamamladı.



Siyasi hayatı

Ordu İl Maiyet Memurluğu’ndan sonra 1980 yılından itibaren sırasıyla Araklı, Türkeli, Ermenek, Devrekâni, Eleşkirt, Cizre ve Elmalı ilçelerinde kaymakamlık görevlerini yerine getirdi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi ve Mülkiye Başmüfettişliği görevlerini yerine getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılısı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı oldu. İOOHDK Üyeliği, Türkmenistan Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Ordulular Birliği Hizmet Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı.



AKP Kurucusu oldu

Lise öğreniminden itibaren Recep Tayyip Erdoğan’a yakın olmaya çalışan Şahin, 3 Kasım Genel Seçimleri’nden sonraki seçimde de seçilerek 22. ve 23. Dönem İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 2011 seçimlerinde 24. Dönem Ordu milletvekili olarak mecliste bulundu. 2001-2011 yılları arasında genel sekreterlik görevini üstlendi. Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında kurulan 61. Hükümet’te İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. 24 Ocak 2013 Kabine revizyonunda yerini Muammer Güler’e bıraktı.



Taklacı bakan

Erzurum'un Hasankale ilçesinde kendisini gördüğüne sevindiğini söyleyen bir vatandaşa; "Sevindiğin nereden belli? Hadi bir takla at ya da oyna da sevindiğini görelim." demişti. 2012 yılında gerçekleşen bu olay çoğu kesimden tepki görmesine neden olmuştu.



İstifa süreci

25 Aralık 2013 tarihinde "yolsuzluk ve rüşvet operasyonu" olarak bilinen süreçten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilliğinden istifa etti. Gerekçe olarak; "Emniyet ve yargı personeline yapılan uygulamalar, değerlendirmeler akıl, hukuk ve adalet anlayışıyla izah olunamamaktadır. Kuruluşunda kolay ve sevinçli bir kararla üye olduğum partimden, zor ve üzüntü veren bir kararla istifa ediyorum." dedi.





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