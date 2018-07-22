Haber Erk sitesi Meral Akşener'in Genel Başkanlıktan istifa ettiğini duyurdu. Ulusal Kanal'ın ulaştığı Ümit Özdağ istifa haberlerini yalanladı ve Meral Akşener'in kapanış konuşması yapacağını söyledi. İyi Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampından olağanüstü kurultay kararı çıktı. İyi Parti bir ay içinde Olağanüstü Kongre'yediecek. Meral Akşener yeniden aday olacak mı?

Haber Erk sitesi Meral Akşener'in Genel Başkanlıktan istifa ettiğini duyurdu



Meral Akşener, Afyon çalıştayında istifa ettiğini duyurdu. Akşener, "Bir daha geri dönmemek üzere istifa ediyorum" dedi.,





Meral Akşener'den ilk açıklama

"Seçim sonuçlarının sorumlusu benim, gereği yapılacak."



Ümit Özdağ'dan Ulusal Kanal'a özel açıklama

Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi'nin ulaştığı İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ istifa haberlerini yalanladı ve Meral Akşener'in kapanış konuşması yapacağını söyledi.



Kapalı oturumda çıkan tartışmalar sırasında, bazı partililerin "olağanüstü kurultay" çağrısında bulunduğu öğrenildi.



Olağanüstü kongre kararı

İyi Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampından olağanüstü kurultay kararı çıktı.

Edinilen bilgiye göre İyi Parti 3 hafta sonra seçimli olağanüstü kurultaya gidecek.

Meral Akşener yeniden aday olacak.



Partiden ilk açıklama

İyi Parti TBMM Grup Başkanı Lütfü Türkkan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon’daki çalıştayımızın son gününde, seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı." diye yazdı.

İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon’daki çalıştayımızın son gününde, seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı." dedi.





Fatih Eryılmaz İyi Parti'den istifa etti

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında Ankara Emniyeti önünde darbecilere karşı gelen ve burada darbecilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz da İyi Parti'den istifa etti.



Eryılmaz istifasını, "İyi Parti'den istifa ediyorum gerekli açıklamayı daha sonra yapacagım." sözleriyle duyurdu.



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