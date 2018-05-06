İstanbul Bağcılar’da yer alan İyi Parti standı saldırıya uğradı. Saldırıda İyi Parti İlçe Başkanı dahil olmak üzere 5 kişi silah ve bıçakla yaralandı. 1 kişinin durumu ağır.

İstanbul Bağcılar’da yer alan İyi Parti standı saldırıya uğradı. Saldırıda İyi Parti İlçe Başkanı dahil olmak üzere 5 kişi silah ve bıçakla yaralandı. 1 kişinin durumu ağır.



Yeniçağ'da yer alan habere göre, İyi Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı'nın, Bağcılar Meydanı'nda seçim çalışmaları yürüten standı silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı.



İyi Parti'nin standının bulunduğu Bağcılar Meydan'da yaşanan olayda çok sayıda kişi yaralandı.



MHP iddiası

Saldırının, İyi Parti standının hemen karşısında yer alan MHP standının yanında toplanan yaklaşık 100 kişilik grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Olayın İyi Parti Bağcılar İlçe Başkanı Gökhan Yiğit'in standa gelmesiyle başladığı bildirilirken, saldırıda silah ve bıçakların kullanıldığı öğrenildi.



1 kişinin durumu ağır

Yaşanan arbedede İyi Partili 4 kişi bıçakla, 1 kişi ise silahla yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan kişinin durumunun ağır olduğu ve Çapa Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği bildirildi.



İlçe Başkanı Gökhan Yiğit, saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattı.



İYİ Parti'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Bağcılar teşkilatımıza yapılan bu vahşi saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı ilçe başkanımız, gençlik kolu başkanımız ve partililerimize acil şifalar diliyorum. Genel Başkanımızdan başlayarak her kademeden partilimiz olayın takipçisidir. Hesap hukuk karşısında sorulacaktır." ifadelerini kullandı.



Konuyla ilgili bir açıklama da İyi Parti İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz'dan geldi.

Beyaz, "İYİ Parti Bağcılar İlçe Başkanlığımıza ait standa karşı gerçekleştirilen saldırı demokrasimize ve özgürlüklerimize yönelik hain bir girişimdir. Tüm yaralılarımız ile birlikte bizde hastanedeyiz, yanlarındayız. Bu saldırının peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde hesabını soracağız." şeklinde paylaşımda bulundu.



ulusal.com.tr

