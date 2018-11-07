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Son Dakika: İzmir açıklarında deprem (7 Kasım 2018 Son Depremler)

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika: İzmir açıklarında deprem (7 Kasım 2018 Son Depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Saat 13.38'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 derinliği ise 8. Km olarak kaydedildi.

Yaşanan deprem AFAD verilerine göre ise yerin 20.05 Km derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. Ayrıca yaşanan depremin merkezi olarak Ege Denizi ( İzmir Karaburun ) olduğu belirtildi

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #izmir
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