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Son dakika: İzmir Menemen tapuda operasyonunda flaş karar

İzmir Menemen'de tapu müdürlüğüne düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında tapu müdürünün de olduğu 16 kişi tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Son dakika: İzmir Menemen tapuda operasyonunda flaş karar

İzmir'in Menemen ilçesindeki rüşvet operasyonunda tapu müdürünün de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Menemen Tapu Müdürlüğünde rüşvet alındığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Çalışmada Tapu Müdürü Aydın D, 6 memur ile takipçi ve emlakçıların da aralarında olduğu 23 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden tapu müdürü Aydın D'nin de bulunduğu 16 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir menemen tapu operasyonu
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