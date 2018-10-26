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Son Dakika: İzmir Seferihisar'da deprem (26 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, İzmir Seferihisar'da saat 20:05'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20:52'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 8 km olarak açıklandı

Son Dakika: İzmir Seferihisar'da deprem (26 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, İzmir Seferihisar'da saat 20:05'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 12 km derinliğinde gerçekleşti

3.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20:52'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin derinliği 8 km olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu. AFAD verilerine göre depremin derinliği 5 km olarak duyuruldu.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #son depremler #deprem #Seferihisar #izmir
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