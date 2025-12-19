Son dakika: İzmit'te kırsal alana İHA düştü
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kırsal alana İHA düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesi’nde bulunan bir arazide, hareketsiz halde duran insansız hava aracını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
JANDARMA EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbarın ardından kırsal alana jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, İHA’nın bulunduğu noktada güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı.
Düşen İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.