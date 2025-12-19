Son dakika: İzmit'te kırsal alana İHA düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kırsal alana İHA düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Son dakika: İzmit'te kırsal alana İHA düştü
Yayınlanma: Güncellenme:

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesi’nde bulunan bir arazide, hareketsiz halde duran insansız hava aracını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

JANDARMA EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından kırsal alana jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, İHA’nın bulunduğu noktada güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı.

Düşen İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika: İzmit'te kırsal alana İHA düştü - Resim : 1

17 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti: Tokat'ta kan donduran cinayet davasında yeni gelişme17 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti: Tokat'ta kan donduran cinayet davasında yeni gelişmeYurt
Aslan'dan çifte harekat: Galatasaray gözünü Griezmann ve Rüdiger’e diktiAslan'dan çifte harekat: Galatasaray gözünü Griezmann ve Rüdiger’e diktiSpor
izmit iha
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
İzmit'te kırsal alana İHA düştü
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu!
32 şehirde eş zamanlı ‘DEAŞ’ baskını!
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltına alındı
FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen yakalandı
Euro kuru arttı, etiketler sil baştan değişiyor
Uşak Belediyesi kara listeye girdi
26 şirkete "mali müşavir" operasyonu
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Altın piyasasında rüzgar tersine mi dönüyor? Altın piyasasında rüzgar tersine mi dönüyor?
Araç sahiplerinin gözü tabelada Araç sahiplerinin gözü tabelada
Hava sıcaklıkları yükseliyor mu? Hava sıcaklıkları yükseliyor mu?
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu, Türkiye’den o il de listede! Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu, Türkiye’den o il de listede!