SON DAKİKA! Jandarma ve MİT'ten Suriye El Bab'ta ortak operasyon: 1 ton patlayıcı ele geçirildi! İşte operasyonun ayrıntıları ve ele geçirilen maddeler

Suriye'nin kuzeyinde bulunan El Bab şehir merkezinde, IŞİD terör örgütünün bomba imalathanesinin bulunduğu bilgisi üzerine Jandarma İstihbarat birimleri ve MİT ekipleri, o noktaya gitti. Yanlarında Jandarma patlayıcı madde uzmanları da vardı. Yerel güvenlik güçleri de bulunuyordu. Jandarma İstihbarat Birimleri ile MİT, yaptıkları ortak çalışma neticesinde Suriye ve Türkiye'de birçok bombalı saldırı yapmayı planlayan IŞİD terör örgütü mensupları, bu operasyonla birlikte yurtiçine girmeden etkisiz hale getirildi

Jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ortak operasyon düzenledi.



1 ton patlayıcı madde ele geçirildi. Operasyona ilişkin detaylar, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.



Jandarma İstihbarat Birimleri ile MİT, yaptıkları ortak çalışma neticesinde Suriye ve Türkiye'de birçok bombalı saldırı yapmayı planlayan IŞİD terör örgütü mensupları, bu operasyonla birlikte yurtiçine girmeden etkisiz hale getirildi.



Suriye'nin kuzeyinde bulunan El Bab şehir merkezinde, IŞİD terör örgütünün bomba imalathanesinin bulunduğu bilgisi üzerine Jandarma İstihbarat birimleri ve MİT ekipleri, o noktaya gitti. Yanlarında Jandarma patlayıcı madde uzmanları da vardı. Yerel güvenlik güçleri de bulunuyordu.



Yerel güçlerle birlikte Jandarma İstihbarat ve MİT birimleri, Jandarma patlayıcı uzmanları bir operasyon düzenledi.



Bu operasyonla birçok patlayıcı madde ele geçirildi, yine pek çok patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler de ele geçirilenler arasında.



Bomba imalathanesinde yapılan aramada ise cep telefonu, telsiz, basma/baskıdan kurtulma, mekanik zamanlayıcı, kütleye duyarlı, sarsıntıya duyarlı ve elektronik kart ile patlatılma özelliği olan 80 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve bu düzeneklerde kullanılan içinde dinamit lokumu ve fabrikasyon patlayıcıların da bulunduğu yaklaşık bir ton patlayıcı ele geçirildi. Ayrıca düzenlenen operasyonla patlayıcı yapımında kullanılan 833 elektrikli fünye, 300 batarya ile 480 EYP düzeneği hazırlanabilecek diğer malzeme ve canlı bomba yelekleri bulundu.



ulusal.com.tr



