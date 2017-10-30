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Son dakika: Kadıköy'de kadını aracında öldüren şahıs yakalandı

İstanbul Kadıköy'de trafikte direksiyon başında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz’ın (62) katil zanlısı olduğu iddiasıyla aranan eşi Emrah Y. (38) Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

Son dakika: Kadıköy'de kadını aracında öldüren şahıs yakalandı

Geçtiğimiz Cumartesi öğle saatlerinden bu yana polisin her yerde aradığı şüphelinin, cep telefonu sinyalleri sayesinde yerinin tespit edildiği öğrenildi. 

Akyazı'nın Dokurcun Haydar Mahalesinde düzenlenen operasyona Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akyazı İlçe jandarma komutanlığı ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.


Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda şüpheli saklandığı evde gözaltına alındı. 

Şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek cinayetle ilgili sorgulanacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #Kadıköy #sakarya #Akyazı
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