banner982
Posta Gazetesi'nde ayrılık
Posta Gazetesi'nde ayrılık
'Youtube fenomenleri'ne operasyon
'Youtube fenomenleri'ne operasyon
Alaattin Çakıcı'yla ilgili flaş gelişme
Alaattin Çakıcı'yla ilgili flaş gelişme
Erhan Çelik hakkında 8 yıl 9 ay hapis istemi!
Erhan Çelik hakkında 8 yıl 9 ay hapis istemi!

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem (3 Temmuz 2018 son depremler)

Kahramanmaraş'ta saat 16.16'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem (3 Temmuz 2018 son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Göynük mahallesinde saat 16.16'da 4 büyüklüğünde deprem medyana geldi.

Deprem yerin 4 km derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. AFAD verilerine göre deprem yerin 9 km derinliğinde meydana geldi.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  
 

Etiketler; #Kahramanmaraş #deprem #son depremler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.