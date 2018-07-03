Kahramanmaraş'ta saat 16.16'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Göynük mahallesinde saat 16.16'da 4 büyüklüğünde deprem medyana geldi.



Deprem yerin 4 km derinliğinde meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. AFAD verilerine göre deprem yerin 9 km derinliğinde meydana geldi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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