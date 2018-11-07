Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre deprem saat 09:38'de meydana geldi. 3.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği ise 6.9 KM olarak kaydedildi.



Yaşanan deprem Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, 3.0 büyüklüğünde ve 5.2 KM derinlikte olduğu kaydedildi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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