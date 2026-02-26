Son dakika: Kahramanmaraş’ta deprem oldu!

Son dakika... Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD’dan açıklama geldi. Kurum, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını duyurdu.

Yayınlanma: Güncellenme:

Son dakika... Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 26 Şubat 2026 tarihinde saat 20.17.08’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirdi.

Sarsıntının merkez üssü Elbistan olarak açıklanırken, koordinatlar 38.10667 kuzey enlemi ve 37.3125 doğu boylamı olarak kaydedildi. Deprem, ilçe merkezi başta olmak üzere çevre yerleşim alanlarında da hissedildi.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi.

Kahramanmaraş deprem
