Son dakika: Kahramanmaraş'taki okul katliamı davasında önemli karar!

İlk duruşmada verilen ve kamuoyunda büyük infiale neden olan anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliye kararına Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen itiraz edildi. İtirazı jet hızıyla görüşen üst mahkeme, saldırgan çocuğun annesi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkardı.

BAŞSAVCILIK TAHLİYE KARARINA HEMEN İTİRAZ ETTİ

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 saati aşan ilk duruşmanın ardından, baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin sürmesine, anne Peyman Pınar Mersinli'nin ise tahliyesine hükmedilmişti.

Kurban yakınlarının ve kamuoyunun sert tepki gösterdiği kararın ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı vakit kaybetmeden harekete geçti.

Başsavcılık, dosyadaki mevcut delil durumunu, tanık ifadelerini ve isnat edilen suçun vahametini gerekçe göstererek tahliye kararına üst mahkemede itirazda bulundu.

4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ İTİRAZI KABUL ETTİ VE YENİDEN TUTUKLAMA VERDİ

İtirazı bir üst mahkeme sıfatıyla ele alan Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı ve savcılığın gerekçelerini detaylı şekilde inceledi.

Heyet, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararını yerinde bulmayarak sanık anne Peyman Pınar Mersinli hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesine hükmetti.

Kararla birlikte güvenlik güçleri, tahliye edilen sanığın tekrar cezaevine sevki için işlemleri başlattı.

İDDİANAMEDE İSTENEN CEZALAR

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 43 sayfalık iddianamede sanık anne ve baba hakkında talep edilen cezalar yer alıyor:

Saldırganın tutuklu babası Uğur Mersinli hakkında 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme", 15 kişiye yönelik "olası kastla yaralama" ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlarından ağır hapis cezaları talep ediliyor.

Hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan anne Peyman Pınar Mersinli hakkında ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ceza isteniyor.