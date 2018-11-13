Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Saldırılar İsrail’in hukuk tanımaz, zorba ve işgalci tutumunu bir kez daha göstermiştir. İsrail, Gazze halkına yönelik bu saldırıları derhal durdurmalıdır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İsrail'in saldırıları karşısında sessiz kalan uluslararası toplum, sorumluluk üstlenmeli ve harekete geçmelidir."

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