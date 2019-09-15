Son dakika: Kanser hastası Neslican Tay, yoğun bakıma kaldırıldı! Neslican Tay kimdir sağlık durumu nasıl

Kan bağışı için gerekli şartlara uygun olan kişilerin Bağcılar Medipol hastanesine gidebileceği duyuruldu.

Bacağındaki tümör nedeniyle 2018'de bacağı kesilen; dördüncü kez kansere yakalandığını ve savaşına devam edeceğini duyuran; hayatını, yaşadıklarını ve tedavisini sosyal medyada aktaran Neslican Tay'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Hastaneden açıklama

Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca’dan Neslican Tay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Özer Koca, "#neslicantay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr