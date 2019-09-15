Son dakika: Kanser hastası Neslican Tay, yoğun bakıma kaldırıldı! Neslican Tay kimdir sağlık durumu nasıl
Sosyal medyada kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay, yoğun bakıma kaldırıldı. Kanser tedavisi gören ve bugün yoğun bakıma kaldırılan Neslican Tay için sosyal medyadan paylaşılan destek mesajlarının ardından Medipol Sağlık Grubu’ndan açıklama yapıldı
GÜNDEM 15.09.2019, 22:01 15.09.2019, 22:02
Kan bağışı için gerekli şartlara uygun olan kişilerin Bağcılar Medipol hastanesine gidebileceği duyuruldu.
Bacağındaki tümör nedeniyle 2018'de bacağı kesilen; dördüncü kez kansere yakalandığını ve savaşına devam edeceğini duyuran; hayatını, yaşadıklarını ve tedavisini sosyal medyada aktaran Neslican Tay'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Hastaneden açıklama
Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca’dan Neslican Tay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Özer Koca, "#neslicantay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek" ifadelerini kullandı.
ulusal.com.tr
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