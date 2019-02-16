banner1002
Tiyatro oyuncusu hayatını kaybetti
Tiyatro oyuncusu hayatını kaybetti
ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı
ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı
Bakan'ın da içinde bulunduğu uçak zorunlu iniş yaptı
Bakan'ın da içinde bulunduğu uçak zorunlu iniş yaptı
Peri Bacaları için yeni karar
Peri Bacaları için yeni karar

Son dakika... Kapadokya'da 15 yapı yıkılacak

Nevşehir Kapadokya'da Peri Bacaları'nın yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapı bugün yıkılacak. Kaçak olan yapıların yıkılacağını Nevşehir Valisi İlhami Aktaş duyurdu

Son dakika... Kapadokya'da 15 yapı yıkılacak

Türkiye'nin en çok turist çeken bölgelerinden olan Nevşehir Kapadokaya'da kaçak olan 15 bina bugün yıkılacak.

Göreme'deki otel inşaatının büyük tepki toplaması sonucu valilik bölgede harekete geçti.

Bölgenin doğal yapısını bozan Peri Bacaları'nın yakınına yapılmış ve yapılmakta olan binalar hakkında yıkım kararı verildi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kapadokya bölgesinde sit alanına yapılmış  yapıların tespitinin devam ettiğini söyledi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Nevşehir #peri bacaları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.