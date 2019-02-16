Nevşehir Kapadokya'da Peri Bacaları'nın yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapı bugün yıkılacak. Kaçak olan yapıların yıkılacağını Nevşehir Valisi İlhami Aktaş duyurdu

Türkiye'nin en çok turist çeken bölgelerinden olan Nevşehir Kapadokaya'da kaçak olan 15 bina bugün yıkılacak.



Göreme'deki otel inşaatının büyük tepki toplaması sonucu valilik bölgede harekete geçti.



Bölgenin doğal yapısını bozan Peri Bacaları'nın yakınına yapılmış ve yapılmakta olan binalar hakkında yıkım kararı verildi.



Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kapadokya bölgesinde sit alanına yapılmış yapıların tespitinin devam ettiğini söyledi.



ulusal.com.tr

