Son dakika: Karadeniz'de bir gemiye dron isabet etti! Yaralılar arasında Türkler de var

Türk, Mısır Ve Hindistan Vatandaşları Mürettebat Listesinde

Edinilen bilgilere göre, saldırıya uğrayan gemide Mısır, Türkiye ve Hindistan vatandaşı mürettebat görev yapıyordu. Dron introducesinden hemen sonra başlayan yangının, rüzgar ve patlamanın etkisiyle kısa sürede geminin büyük bir bölümüne yayıldığı belirtildi.

9 Mürettebat Kurtarıldı: Can Kaybı İddiası Var

Saldırının bildirilmesi üzerine bölgede geniş çaplı bir tahliye ve kurtarma operasyonu başlatıldı. İlk belirlemelere ve operasyon verilerine göre:

Kurtarılan Kişi Sayısı: Şu ana kadar 9 mürettebat başarılı bir şekilde gemiden tahliye edildi.

Türk Vatandaşlarının Durumu: Kurtarılan personel arasında Türk vatandaşlarının da yer aldığı resmen aktarıldı.

Can Kaybı İddiaları: Saldırı anında ve sonrasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin olduğu ileri sürülürken, can kaybı sayısına ve kimliklerine ilişkin henüz resmi kurumlardan bir açıklama yapılmadı.

Saldırı sonrası çıkan yangının Victress adlı yük gemisinde çok ciddi yapısal hasara neden olduğu belirtilirken, uluslararası sularda meydana gelen bu terör/savaş eylemiyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Geminin son durumu, batma riski ve kayıp olduğu belirtilen diğer mürettebata ulaşılması için arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü öğrenildi.