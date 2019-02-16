İstanbul Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı facianın ayrıntıları ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda, binanın inşaatı sırasında kullanılan betonun, yıkanmamış ve elenmemiş deniz kumundan yapıldığı ve demirlerde korozyon oluştuğu belirtildi

İstanbul Kartal'da çöken binadaki ihmallerle ilgili bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı. Rapora göre çökme nedeni beton kalitesi.



21 kişinin hayatını kaybettiği 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı binanın beton kalitesinin Türk Standardları Enstitüsü'ne uygun olmadığı belirtildi.



9 katlı yapının, yıkanmamış ve elenmemiş deniz kumundan yapıldığı, bundan dolayı midye kabuklarına rastlandığı ve demirlerde korozyon oluştuğu ifade edildi.



Raporda, bazı kolonlarda güçlendirme yapıldığının görüldüğü ancak bunlarla ilgili herhangi bir proje bulunamadığı ve hangi hesaplamaya göre yapıldığının tespit edilemediği bidirildi.



Çökmenin oluşumunda kasıt unsurunun bulunmadığı açıklandı. Ancak proje müellifi, müteahhit veya yapı sahibi ile denetleme sorumluluğu bulunan ilgililerin meydana gelen olayda kusurlu olabileceği kaydedildi.



ulusal.com.tr