İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken 8 katlı binanın ardından çökme riski olan 8 bina da yıkılıyor. Yıkılan binalardan biri, Yunus apartmanı. Apartman, imarda 3 kat görünüyordu. Akşam saatlerinde başlayan yıkım, gece saatlerine doğru binanın tehlike oluşturmaması sebebiyle ara verildi. Sabah saatlerinde kolonlarda tekrar yıkım çalışmaları başladı. Bina sakinleri, "Biz patlamaya hazır bombanın içinde yaşıyormuşuz" şeklinde konuştu

Yunus apartmanının yıkılmasına dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla ara verilmişti. Sabah saat 08.30 itibariyle tekrar yıkım çalışmaları başladı. Yıkım çalışmaları, oldukça yavaş ve temkinli ilerliyor. Çünkü, Yunus apartmanı bölgedeki en riskli binaydı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamasında Yeşilyurt apartmanı dışında 10 apartman riskli olan gösterilmişti. 10 binadan en büyük öncelik verilecek bina Yunus apartmanı denilmişti. Açıklamadan yarım saat 40 dakikada sonra bölgede dört büyük iş makinası girdi ve yaklaşık akşam saat 18.30 sıralarında da yıkım çalışmaları başladı. Ancak havanın kararmasıyla binanın da bir tehlike oluşturması arz etmesi sebebiyle gece çalışmalara ara verildi. Sabah günün aydınlanmasıyla birlikte yeniden başladı.



Dün akşam başlayan yıkım çalışmaları, makas adı verilen büyük aletlerle beşinci katlardan aşağıya doğru gelerek balkonları yıkmaya başladı. Çünkü, buradaki yetkililerden alınan bilgiye göre, binaın bir anda indirilmesi, dinamit kullanılması ve direkt kolon veya kirişlere müdahale edilmesi büyük bir tehlike oluşturacaktı. Bu sebeple, öncelikle çevresindeki yüklerin alınacağı söylendi. Bu yükler, balkon, pencere kısımları, apartman boşluğu kısmı... Öncelikle bu yükler alınacak ardındansa kirişler ve kolonlara doğru girilecek.



"PATLAMAYA HAZIR BOMBANIN İÇİNDE YAŞIYORMUŞUZ"



Bina sakinleri, yakınları bölgede. Dramatik bir tablo var. Hüzünlü bir şekilde izliyorlar. Ekipler tarafından çevredeki 10 binadan numuneler alınmıştı. Apartman sakinleri, "Biz patlamaya hazır bombanın içinde yaşıyormuşuz" ifadelerini kullandı.



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