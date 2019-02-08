Son dakika haberleri... İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. 13 kişinin de yaralı olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece boyunca arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde izledi. Çalışmalar aralıksız sürüyor. İstanbul Valiliği Kartal'daki çöken binada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların isimleri açıkladı. Hayatını kaybedenlerin isimleri Ayşe Alemdar, Yıldız Gündüzoğlu, Fatma Karaman, Mustafa Alemdar,Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın annesi), Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın eşi), Erdoğan Alemdar, Saime Alemdar, Ecrin Alemdar ve Eslem Alemdar olarak açıklandı. Bir kişinin ise kimliği henüz tespit edilmedi. Çöken binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Çöken binanın enkazından 44 saat sonra bir vatandaşın sesinin duyulması üzerine ekipler çalışmalarını o alana doğru yoğunlaştırdı. İçişleri Bakanı Soylu, çöken binanın enkazından 16 yaşındaki bir gencin kurtarıldığını bildirdi. Kurtarılan kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bina çökmesi sonucu yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Bakan Selçuk, "İnşallah göçük altında kalan diğer vatandaşlarımıza da en kısa sürede ulaşmaya çalışıyoruz. Tek duamız yaralı vatandaşlarımızın da en kısa sürede sıhhatlerine kavuşmaları" dedi. Çöken binada hayatını kaybeden Ahmet ve Nuriye Söğüt'ün cenaze namazı kılındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çöken binayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "7'si yoğun bakımda, 13 kişi tedavi görüyor" dedi.